لبنان

مكتب نائب رئيس الحكومة: مشروع قانون "الكابيتول كونترول" وضع على جدول جلسة مجلس النواب المقبلة

Lebanon 24
26-03-2022 | 10:23
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‏صدر عن مكتب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان الاتي:
خلال هذا الأسبوع تواصلت الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتركزت بمعظمها على مشروع قانون "الكابيتول كونترول" لاخذ راي الصندوق وملاحظاته، بناء على طلب اعضاء مجلس النواب. وقد أحيل المشروع على اللجان المشتركة في مجلس النواب  لمناقشته يوم الاثنين  ووضع على جدول جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل. 

وخلال هذا الأسبوع أيضا دعا نائب رئيس الحكومة إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة  لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والتي على أساسها يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولهذه الغاية عقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن المودعين ونقابة العمال و نقابات المهن الحرة ومع مجموعة من الاقتصاديين وخبراء في الشأن  المالي ومع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف. وكانت هذه الاجتماعات مفيدة للغاية وستؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل.
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