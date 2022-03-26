لبنان

رابطة قدامى القضاة تنعي القاضي منصور: ترك أثرًا مهمًا في كل موقع شغله في القضاء العدلي

Lebanon 24
26-03-2022 | 10:17
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صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة البيان الآتي:
 
ببالغ الحزن تنعى الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة القاضي الدكتور سامي منصور، رئيس محكمة التمييز شرفا 
لقد ترك الراحل الكبير أثرا مهما في كل موقع شغله في القضاء العدلي، وطبع بصماته الخالدة في القضاء والقانون من خلال أحكامه ومؤلفاته في عدة مواضيع قانونية، وقد عرف عنه تمسكه "بموجب التحفظ"، وهو موجب أساسي يقع على عاتق القاضي، وتواضعه ومناقبيته وعصاميته ونزاهته وشفافيته.
إن الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة تتقدم بأحر التعازي القلبية من عائلته الكريمة، راجية الله أن يلهمها الصبر والسلوان وأن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته  ...
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