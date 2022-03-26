جوليا عودة... ضحية جديدة تنضم لضحايا المرفأ

أصبحت جوليا عودة ضحية جديدة من ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وكانت جوليا قد استفاقت من غيبوبة بعد شهر من وقوع الانفجار، لتتوفى اليوم بعد معاناة كبيرة جراء إصابتها البليغة.