لبنان

جوليا عودة... ضحية جديدة تنضم لضحايا المرفأ

Lebanon 24
26-03-2022 | 10:33
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أصبحت جوليا عودة ضحية جديدة من ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
 
وكانت جوليا قد استفاقت من غيبوبة بعد شهر من وقوع الانفجار، لتتوفى اليوم بعد معاناة كبيرة جراء إصابتها البليغة.
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جوليا عودة

مرفأ بيروت

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