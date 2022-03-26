لبنان

توتر على جسر أبو علي في طرابلس!

Lebanon 24
26-03-2022 | 10:37
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سادت حالة من التوتر والترقب في منطقة جسر ابو علي في طرابلس نتيجة اشكال وقع بين عائلتين في المنطقة المذكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واغلقت المحلات التجارية ابوابها خوفاً من تصاعد الاشكال، فيما توجهت قوة من الجيش الى المكان للسيطرة على الامور وضبط الامن في المنطقة.
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