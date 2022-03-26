إعادة انتخاب رندلى جبور نقيبة للعاملين في المرئي والمسموع

في جلسة رسمية غاب عنها عضو واحد، ولولاية ثانية، أعيد انتخاب الزميلة رندلى جبور نقيبة للعاملين في المرئي والمسموع في لبنان، بحضور أعضاء المجلس الجديد الذين عقدوا جلسة رسمية في مقر الاتحاد العمالي العام، وفي توزيع الأدوار/ المناصب جاءت الاختيارات كما يلي:رندلى جبور/ نقيبة، بهاء النابلسي/ نائباً للنقيب، خضر رسلان/ أميناً للسر، رامي ضاهر/ أميناً للصندوق، عبدالله شمس الدين/ مفوّضاً للإعلام ، أما للعلاقات العامة فقد جرى اختيار الأستاذة هلا حداد.أما المستشارون ورؤساء اللجان فهم: هتاف دهام، مالك الشريف، غريس مخايل، ديزيريه بصيبص، نقولا حنا ووسام طرابلسي، على أن يودع المجلس محضراً رسمياً في وزارة العمل اللبنانية، ويبدأ مهامه الأسبوع المقبل.وهنأت شخصيات سياسية واجتماعية وفنية وإعلامية المجلس الجديد وتمنّت له التوفيق في ما هو ملقى عليه من مهمّات، وقد تقدّم المهنئين وزير الإعلام زياد مكاري.