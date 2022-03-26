16
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مخيبر: اتخذت القرار الصعب بالتوقف عن خوض الانتخابات الراهنة
Lebanon 24
26-03-2022
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النائب السابق غسان مخيبر اتخاذه "القرار الصعب بالتوقف عن خوض الانتخابات الراهنة، مستمرا في العمل لخدمة الشأن العام".
وقال في بيان: "أحبائي في المتن وسائر أنحاء الوطن والانتشار، لبنان في مهب الأخطار ومصيره مجهول بعد انهيار الدولة فيه وافلاسها وقهر مواطنيه واذلالهم بفعل الفساد البنيوي للمنظومة السياسية الطائفية الحاكمة، وسوء إدارتها للشأن العام وارتهان اجزاء منها للخارج. لذلك كان لا بد لي ان اقف باكرا الى جانب الناس المنتفضين على هذا الواقع والرافضين له، وكان لا بد لي من ان ألبي واجب الإنقاذ عبر الترشح الى الانتخابات لتغيير المنظومة الحاكمة، ولو جزئيا، بالرغم من مساوئ النظام الانتخابي النافذ، والسعي الى خوض المعركة الانتخابية من موقعي السياسي المستقل مع شخصيات ومجموعات واحزاب وقوى التغيير على اساس برنامج يحدد اهدافا واضحة لجهودها ويوحدها بالرغم من خلفياتها المتنوعة. لكن هذه الآمال بالاتحاد لم تتحقق كما كنت اتمناه ويتمناه غالبية اللبنانيين، لا على الصعيد الوطني ولا على صعيد المتن، بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها مع العديد من النشطاء والسياسيين الخيرين، ذلك ما يهدد جدوى وفعالية المعركة الانتخابية في مواجهة المنظومة الحاكمة واحزابها ورموزها والشعبوية والزبائنية والمال والرشى الانتخابية".
أضاف: "لذلك، ولما كان الاتحاد الواسع وطنيا ومتنيا شرطا من شروط ترشحي للإنتخابات والاستمرار فيه؛ ولما كنت لست من الساعين الى مناصب سياسية عبثا وبأي ثمن، ولا لاهثا وراء فوز اكيد ولا مستهيبا مواجهة او خسارة ممكنة؛ وبعد التفكير مليا والتشاور مع العديد من قواعدنا الانتخابية والسياسية واصحاب الرأي والفكر المؤيدة لانتفاضة شعبنا، الحريصة على المصلحة العامة وعلى الأدوار التي يمكن ان أؤديها حاضرا ومستقبلا في الخدمة العامة؛ فلقد اتخذت القرار الصعب بالتوقف عن خوض الانتخابات الراهنة، مستمرا في العمل لخدمة الشأن العام الذي كنت بدأته منذ ما يناهز الثلاثين عاما، قبل ولايتي النيابة وخلالها وبعدها".
وختم مخيبر: "ثقوا معي أنه لا بد للعمل المثابر المجدي والهادف ان يثمر النتائج المرجوة، في الحلبة السياسية اليومية وفي دورات انتخابية نيابية مقبلة، فلا بد لليل ان ينجلي!".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
Lebanon 24
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
01:41 | 2022-03-26
26/03/2022 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
01:08 | 2022-03-26
26/03/2022 01:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
23:29 | 2022-03-25
25/03/2022 11:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
12:30 | 2022-03-26
26/03/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
12:23 | 2022-03-26
26/03/2022 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2022-03-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:56 | 2022-03-26
خرج من منزله ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟
16:26 | 2022-03-26
خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة
16:24 | 2022-03-26
تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة.. هذا ما أعلنه الجيش
15:55 | 2022-03-26
كم يبلغ عدد أعضاء ماكينة "حزب الله" الانتخابية بدائرتي بعلبك الهرمل وزحلة؟
15:29 | 2022-03-26
آخر المعطيات.. هذا جديد ملف البنزين
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
27/03/2022 03:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact