الاشتراكي يعلّق على ما اسماه استنسابية القضاء.. هذا ما قاله

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:إنّ الممارسات الحاصلة في استخدام بعض القضاء باستنسابيةٍ سياسية، قد تخطت كل الحدود وباتت تُنذر بعواقب وخيمة. فغريبٌ جداً كيف أن قضيةً وطنية كالتحقيق في إنفجار المرفأ تتجمّد دون أي تحرك باتجاه الحقيقة، فيما تتحرك ملفات أخرى "بسحر مستشار" تارةً للنيل السياسي وربما الانتخابي كما هو الحال في الادّعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وطورًا بحق الإعلام وحرية الرأي والتعبير تحت مسمّيات شعبوية تتلطى خلف حقوق الناس.إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي اذ يجدد رفضه لهذه الممارسات، يحذّر قوى الحُكم من خطورة كل ذلك على كيان الدولة واستقلالية مؤسساتها وما بقي من قضاء مستقل.