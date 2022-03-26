لبنان

الاشتراكي يعلّق على ما اسماه استنسابية القضاء.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-03-2022 | 11:16
A-
A+
Doc-P-935583-637839157591524169.jpg
Doc-P-935583-637839157591524169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

إنّ الممارسات الحاصلة في استخدام بعض القضاء باستنسابيةٍ سياسية، قد تخطت كل الحدود وباتت تُنذر بعواقب وخيمة. فغريبٌ جداً كيف أن قضيةً وطنية كالتحقيق في إنفجار المرفأ تتجمّد دون أي تحرك باتجاه الحقيقة، فيما تتحرك ملفات أخرى "بسحر مستشار" تارةً للنيل السياسي وربما الانتخابي كما هو الحال في الادّعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وطورًا بحق الإعلام وحرية الرأي والتعبير تحت مسمّيات شعبوية تتلطى خلف حقوق الناس.

إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي اذ يجدد رفضه لهذه الممارسات، يحذّر قوى الحُكم من خطورة كل ذلك على كيان الدولة واستقلالية مؤسساتها وما بقي من قضاء مستقل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website