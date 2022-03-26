درويش استقبل وفد أساتذة التعليم المهني

استقبل النائب علي درويش، وفداً من أساتذة متعاقدي التعليم المهني في مكتبه في جبل محسن، طرابلس.





وشكر وفد الاساتذة للنائب درويش دعمه ووقوفه دائما بجانب المطالب التربوية والطالبية. واستمع درويش الى مطالب الاساتذة المتعلقة بموضوع زيادة أجر الساعة واعطائهم العقد الكامل، مؤكداً استعداده تقديم المساعدة الكاملة ومتابعته القوانين المطروحة في البرلمان حول هذين البندين.وشكر وفد الاساتذة للنائب درويش دعمه ووقوفه دائما بجانب المطالب التربوية والطالبية.