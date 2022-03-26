فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟

لوحظَ خلال الفترة الأخيرة أنّ هناك دولارات من فئة مُحدّدة متوفرة في السوق، في حين أن هناك دولارات من فئات أخرى لا يمكن تأمينها بسهولة خصوصاً لدى الصرّافين.

فعلى سبيل المثال، فإنّ الدولارات من فئة الـ5 دولار و 10 دولار بات من الصعب توفيرها بسهولة.

وقال أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنّ "دولارات الفراطة لا تتواجد لدى الكثير من الصرافين، وبالإمكان أن تكون متواجدة داخل المصارف"، موضحاً أن "تلك الأموال يحتاجها الكثير من التجار والأشخاص الذين يشترون بعض السلع بالدولار الأميركي".

وأوضح أن "التفريط بهذه الدولارات لا يصبّ في مصلحة الصرّاف، لأنها تشكل ربحه من عمليات تحويل الدولارات"، وأضاف: "إذا حصل الصرّاف على تلك الدولارات فلن يعطيها للناس، بل سيضمنها لنفسه".