لبنان

الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد

Lebanon 24
26-03-2022 | 12:30
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بثّ تلفزيون لبنان، اليوم، تقريراً مصوراً من إعداد الزميلة أريج خطّار، يسردُ التكلفة اليومية لإفطار شهر رمضان وسط ارتفاع الأسعار.
 
وتحدث في التقرير الشيف أنطوان الحاج الذي أشار إلى أن متوسّط تكلفة إفطار الشخص في يوم واحد تصل إلى 80 ألف ليرة لبنانية في حال اختار صنفاً يتضمن الدجاج مع الفتوش، الشوربة، حمص أو متبل، بعض المعجنات، وحلويات عربية.
 
في المقابل، فإنّ متوسط تكلفة إفطار الشخص في يوم واحد ستصل إلى 95 ألف ليرة لبنانية في حال اختار صنفاً يتضمن اللحم إلى جانب المأكولات الأخرى المذكورة أعلاه. 
 
لمشاهدة التقرير كاملاً.. إليكم الفيديو المرفق: 
 
 
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