لبنان

اعتصامٌ في بخعون احتجاجاً على انقطاع "اشتراك المولد"

Lebanon 24
26-03-2022 | 13:52
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شهدت بلدة بخعون - الضنيّة، اعتصاماً، مساء اليوم، احتجاجاً على إقدام أحد أصحاب المولدات على إطفاء الكهرباء وقطع الإشتراك عن بعض المواطنين من دون سابق إنذار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
 
 
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