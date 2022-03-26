اعتصامٌ في بخعون احتجاجاً على انقطاع "اشتراك المولد"

شهدت بلدة بخعون - الضنيّة، اعتصاماً، مساء اليوم، احتجاجاً على إقدام أحد أصحاب المولدات على إطفاء الكهرباء وقطع الإشتراك عن بعض المواطنين من دون سابق إنذار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.