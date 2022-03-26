خلافٌ وإشكال في بزال العكارية.. ماذا جرى؟

وقع خلاف فردي في بلدة بزال العكارية، ما أدى الى سقوط جريح نتيجة طعنه بسكين.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى نقل الجريح إلى مستشفى الحبتور - حرار للمعالجة.