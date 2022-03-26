آخر المعطيات.. هذا جديد ملف البنزين

قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "معظم المحطات فتحت أبوابها اليوم في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرة إلى أنّ "المحطات التي أقفلت أبوابها قد لا يكون لديها مخزونٌ كافٍ لبيعه".

وأوضحت المصادر أنّ "هناك شركات تسلم البنزين بالدولار الفريش في حين أن البعض الآخر يعمد إلى تسليم المحروقات بالليرة اللبنانية"، وأضافت: "هذا الأمر ساهم بإبقاء بعض المحطات مقفلة اليوم".

وأكدت المصادر أنه لا أزمة، مشيرة إلى أنه "ستعقد اجتماعات مكثفة يوم الإثنين بين المعنيين بقطاع المحروقات"، وقالت: "البضاعة متوفرة لدى الشركات وهناك مخزون من المحروقات ولا داعي للقلق".