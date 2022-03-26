لبنان

كم يبلغ عدد أعضاء ماكينة "حزب الله" الانتخابية بدائرتي بعلبك الهرمل وزحلة؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 15:55
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أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الماكينة الانتخابية لحزب الله في دائرتي البقاع الأولى والثالثة تضم 13 ألف مندوب ومندوبة، وهناك ماكينات أخرى لحلفائنا تنضم وتساعد، وهذه الماكينة معنية بإنجاح اللوائح التي نشارك فيها بشكل مباشر".

وجاء ذلك خلال رعايته حفل إطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله في دائرتي بعلبك الهرمل وزحلة، في القاعة الرياضية في بعلبك.

وأشار قاسم إلى أنه "في الاسبوع القادم، سيعلن حزب الله عن برنامجه الانتخابي الانتخابي"، وأضاف: "البرنامج الانتخابي هو جزء من مسار وليس محطة، ونحن نعمل على أساسه وسنعمل بوتيرة وفعالية عالية".
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