لبنان

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
26-03-2022 | 16:24
A-
A+
Doc-P-935639-637839339625122407.png
Doc-P-935639-637839339625122407.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية متفرقة، تضمنت الآتي:
 
"- ستقوم وحدة من الجيش بتواريح 27، 28 و31 / 3 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.
 
- ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 19 و25 و26/ 3/ 2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.
 
- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 14 / 3 / 2022 ولغاية 7 / 4 / 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website