خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 26 / 3 / 2022 الساعة 8.40، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 241 مترا ولمدة 10 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."