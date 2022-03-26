خرج من منزله ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

فقد الطفل احمد توفيق البالغ من العمر ١٣ سنة من سكان مجدليا بعد ان خرج من منزله عند الساعه الواحده والنصف من بعد الظهر ولم يعد.



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