لبنان

خرج من منزله ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 16:56
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فقد الطفل احمد توفيق البالغ من العمر ١٣ سنة من سكان مجدليا بعد ان خرج من منزله عند الساعه الواحده والنصف من بعد الظهر ولم يعد.

من شاهده او يعلم عنه اي شيئ الاتصال على الرقم
 81541815/ 70506991
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