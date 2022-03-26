أزمة القضاء والمصارف.. "مفتوحة"؟

نقلت "الديار" عن مصدر وزاري مطلع أمس قوله إن "الجهود التي بذلت مؤخراً لم تصل بعد الى نتائج ايجابية للتوصل الى تسوية حول أزمة القضاء والمصارف المستمرة والمفتوحة على كل الاحتمالات".

واضاف المصدر ان بعض الاقتراحات او الافكار التي تسربت مؤخراً للاعلام هي مجرد تكهنات، نافياً ان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء على حل او صيغة لمعالجة هذه الازمة اكان على مستوى عقد صفقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المصارف وديمومتها وعدم المس بالقضاء في الوقت نفسه.

واشار الى ان هناك محاولة لتهدئة الامور قدر الامكان، لافتاً في الوقت نفسه الى ان هذا الملف سيبقى مطروحاً لا سيما في ظل دخول العوامل السياسية عليه على وقع الاجواء والتجاذبات الانتخابية.