لبنان

الفاتيكان مع الحوار في لبنان.. ويوضح!

Lebanon 24
27-03-2022 | 00:30
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كان للسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري أكثر من إستفهام خلال اللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين الروحيين في لبنان، عقب زيارة رئيس الجمهورية لحاضرة الفاتيكان، عن حقيقة ما يُنشر من معلومات متناقصة وملتبسة حول موقف الكرسي الرسولي من الوضع القائم في لبنان. 
ولئلا تكثر التحليلات والتأويلات والتفسيرات الخاطئة فإن موقف الفاتيكان، على حدّ تأكيد السفير البابوي أمام زواره، لا يُعبَر عنه إلا في البيانات الرسمية التي تصدر عنه. 
فقداسة البابا فرنسيس لا يتوانى عن حثّ اللبنانيين على مدّ جسور التواصل بين بعضهم البعض وعلى أن يكون الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحّل مشاكلهم الداخلية، شرط أن يكون هذا الحوار غير مشروط  وغير مرتبط بأجندات خارجية، على ذمّة ما نقله زوار السفارة البابوية في حريصاً. 
 

لبنان

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