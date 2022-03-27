توجيهات من نصرالله لـ"حزب الله".. ما هي؟

يشدّد أكثر من مسؤول وقيادي في "حزب الله"، وبتوجيهات مباشرة من الأمين العام السيد حسن نصرالله، على أهمية أن يحظى "الثنائي الشيعي" بالنواب الشيعة الـ 27 كاملين هذه المرّة.

ولذلك يحرص الحزب وبالتنسيق مع حركة "أمل" وحلفائه في منطقة جبيل على إيصال المرشح رائد برو، وذلك من خلال تأمين الحاصل من ضمن اللائحة التي سيكون فيها، مع ضمان أكثرية الأصوات التفضيلية.

ويقول المسؤولون عن الماكينة الإنتخابية لـ"حزب الله" في دائرة جبيل أن تكرار تجربة 2018 غير واردة هذه المرّة، وذلك لإعتبارات عدّة، وأهمّها تبيان أن الصف الشيعي متراص وغير قابل للإختراق.