نداءٌ "صباحي" من جنبلاط.. ماذا قال؟

لا بد من وقف هذه الحرب والاتفاق على اهمية الامن الاوروبي المشترك مع روسيا وحل النزاعات بالطرق السلمية وأي توجه لالغاء الأخر من اية جهة هو مدمر للسلم العالمي .اما حقوق الانسان فقد ذهبت ضحية مصالح شركات النفط من فنزويلا الى ايران والعالم العربي مهدد وجوديا في امنه الغذائي #اوكرانيا pic.twitter.com/fATmpsYPlc
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 27, 2022
لا بد من وقف هذه الحرب والاتفاق على اهمية الامن الاوروبي المشترك مع روسيا وحل النزاعات بالطرق السلمية وأي توجه لالغاء الأخر من اية جهة هو مدمر للسلم العالمي .اما حقوق الانسان فقد ذهبت ضحية مصالح شركات النفط من فنزويلا الى ايران والعالم العربي مهدد وجوديا في امنه الغذائي #اوكرانيا pic.twitter.com/fATmpsYPlc