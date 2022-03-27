نداءٌ "صباحي" من جنبلاط.. ماذا قال؟

غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر "تويتر" , كاتباً: "لا بد من وقف هذه الحرب والاتفاق على اهمية الامن الاوروبي المشترك مع روسيا وحل النزاعات بالطرق السلمية وأي توجه لالغاء الأخر من اية جهة هو مدمر للسلم العالمي".وأضاف، "اما حقوق الانسان فقد ذهبت ضحية مصالح شركات النفط من فنزويلا الى ايران والعالم العربي مهدد وجوديا في امنه الغذائي".وأرفق تغريدته بهاشتاغ، "#اوكرانيا".