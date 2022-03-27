لبنان

هكذا ستتعاطى "القوات" مع خبر الإدعاء على جعجع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-03-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-935684-637839646464416071.jpg
Doc-P-935684-637839646464416071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحرص قيادة "القوات اللبنانية" على أن يكون أي ردّ من قبل المسؤولين القواتيين على خبر الإدعاء على رئيس الحزب سمير جعجع مدروسًا ومحكمًا وغير إنفعالي، خصوصًا أن التركيز يجب أن يكون منصبًّا الآن على الجهد الإنتخابي. 
وفي رأي بعض المقربين من معراب أن من بين الأهداف الكثيرة لهذا الإدّعاء هو تشتيت الجهود المبذولة في المجال الإنتخابي. ويؤكد هؤلاء" أن هذا الأمر يدّل إلى أي مدى تبدو "القوات" ناجحة في حملاتها الإنتخابية، وإلى أي مدى بلغ إنزعاج الطرف الآخر، الذي يحاول بشتى الوسائل الحدّ من هذا الإندفاعة، سواء عبر تحطيم اللوحات الإعلانية في أكثر من منطقة، أو عبر التسريبات والشائعات التي تهدف إلى تشويه صورة "القوات" خاصة في المناطق ذات الألبية السنّية، على حدّ تعبير هؤلاء المقربين".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website