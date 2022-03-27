هكذا ستتعاطى "القوات" مع خبر الإدعاء على جعجع

تحرص قيادة "القوات اللبنانية" على أن يكون أي ردّ من قبل المسؤولين القواتيين على خبر الإدعاء على رئيس الحزب سمير جعجع مدروسًا ومحكمًا وغير إنفعالي، خصوصًا أن التركيز يجب أن يكون منصبًّا الآن على الجهد الإنتخابي.

وفي رأي بعض المقربين من معراب أن من بين الأهداف الكثيرة لهذا الإدّعاء هو تشتيت الجهود المبذولة في المجال الإنتخابي. ويؤكد هؤلاء" أن هذا الأمر يدّل إلى أي مدى تبدو "القوات" ناجحة في حملاتها الإنتخابية، وإلى أي مدى بلغ إنزعاج الطرف الآخر، الذي يحاول بشتى الوسائل الحدّ من هذا الإندفاعة، سواء عبر تحطيم اللوحات الإعلانية في أكثر من منطقة، أو عبر التسريبات والشائعات التي تهدف إلى تشويه صورة "القوات" خاصة في المناطق ذات الألبية السنّية، على حدّ تعبير هؤلاء المقربين".