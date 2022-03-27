اجتماع مُهم في الشوف.. "الحسم الانتخابي" يقترب

تعقدُ جهة سياسيّة وازنة في الشوف، اجتماعاً انتخابياً مهماً، اليوم، من أجل حسمِ ثبات بعض المرشحين على اللائحة التي تُخاض عبرها الانتخابات.

وتسعى تلك الجهة الوازنة إلى إتمام التقارب بين أعضاء اللائحة الواحدة، في حين أن الاجتماع الذي سيُعقد اليوم من شأنه أن يساهم في إرساء "تطمينات" للمرشحين وللقواعد الشعبية التي ينتمون إليها.

وقالت أوساط متابعة لهذا الاجتماع إن "معرفة التوجهات النهائية ضرورية جداً بالنسبة لكل مرشح، لاسيما أنه يفتح الباب أمام إمكانية تحرك الماكينات الانتخابية بكل ثقة وثبات"، وأردفت: "هناك أموال ستُدفع، وثبات المرشح على اللائحة يجعله يبادر للانفاق بشكل متتال ومن دون مخاوف".