لبنان

"حزب الله" انتخابياً: هدف واحد رغم الانزعاج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2022 | 04:15
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يتجه حزب الله إلى دعم حلفائه بقوة في الانتخابات النيابية، ووفق مصادر مطلعة على موقف الحزب، فإن قيادة الأخير أبلغت كوادرها أنه سوف يعمل بقوة على دعم حلفائه في كل الدوائر، فهو لا يخوض هذه الانتخابات من منطلق أن يفوز وحده، إنما لفوز حلفائه كافة، وبالتالي فإن  الجهود سوف تتكثف من اليوم إلى حين تاريخ 15 ايار لتحقيق الهدف المنشود.
وتشدد  المصادر على أن الحزب ركز  نوابه اهتمامهم في السنوات الماضية على تقديم اقتراحات قوانين تصب في خانة محاربة الفساد ومساعدة المواطنين في ظل الأزمة المالية والنقدية، وسيكون  تركيز نوابه بعد الانتخابات مضاعفا لجهة تقديم اقتراحات قوانين تعني بالاصلاح وحقوق المواطن على المستويات التربوية والمالية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، يبدو أن قوى الثامن من آذار فشلت في توحيد صفوفها بالكامل، اذ تتجه بعض الاحزاب القريبة والمتحالفة مع حزب الله، نحو خوض المعركة الانتخابية في مواجهة بعض حلفاء الحزب في هذه الدائرة او تلك.
وتقول مصادر مطلعة ان هذه الاحزاب والقوى لم تتجاوب مع محاولات حزب الله عقد تحالف شامل بين حلفائه من اجل تحقيق افضل نتيجة ممكنة في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما ازعج الحزب كثيرا اذ اظهر عتبه على بعض حلفائه بسبب "تعنتهم" في قضايا يعتبرها شخصية.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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