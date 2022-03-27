إنسحاب شخصية شيعية من الانتخابات

قالت مصادر مطلعة إن "احدى الشخصيات الشبابية الشيعية المعارضة لحزب الله تتجه للانسحاب من المعركة الانتخابية المقبلة في ظل خلافات كبيرة فرضت نفسها على شخصيات المجتمع المدني داخل الدائرة التي تترشح فيها هذه الشخصية".

وتقول المصادر "إن السبب المباشر للانسحاب المرتقب هو وجود لوائح كثيرة للمجتمع المدني الامر الذي ينهي اي فرصة جدية للخرق، علما ان مثل هذه الخطوة ستتبعها خطوات مماثلة من قبل مرشحين اخرين في الدائرة نفسها".