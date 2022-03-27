مرشحة تشتم زميلها.. وهذا هو السبب

سمع طبيب مرشح للانتخابات النيابية في دائرة البقاع الأوسط كلاماً قاسياً جداً وصل الى حد الشتيمة من إحدى المرشحات التي تسعى الى تشكيل لائحة وكان من المفترض أن يكون الطبيب على لائحتها.

وتفيد المعلومات ان المرشحة فوجئت بزميلها يعلن إنطلاقة لائحته، وعندما إستفسرت منه عما يحصل، قال لها: "إذا أردتِ إنضمي الى لائحتي"، فوقعت الوقيعة وكالت له "الكلام الكبير".