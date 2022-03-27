عيّنه مديراً لحملته فطار على"لائحة ثانية"

فوجئ مرشح للإنتخابات النيابية في المتن الشمالي، وهو يشاهد إعلان لائحة في المتن، أن الشخص الذي عيّنه ليكون مديراً إدارياً لحملته الإنتخابية بات مرشحاً عن إحدى المقاعد النيابية في هذه اللائحة.