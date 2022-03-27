لبنان

عيّنه مديراً لحملته فطار على"لائحة ثانية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2022 | 04:45
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فوجئ مرشح للإنتخابات النيابية في المتن الشمالي، وهو يشاهد إعلان لائحة في المتن، أن الشخص الذي عيّنه ليكون مديراً إدارياً لحملته الإنتخابية بات مرشحاً عن إحدى المقاعد النيابية في هذه اللائحة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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