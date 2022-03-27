لبنان

آخر "البِدع الانتخابية".. مُرشحة توزّع "غالونات زيت"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2022 | 05:15
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عمدت إحدى المرشحات مؤخراً إلى توزيع "غالونات من زيت القلي" على عدد من الأشخاص في منطقتها، وذلك في إطار ما يسمى "حملة مساعدات" تقوم بها، علماً أن حزبها "الناشئ حديثاً" يرشحها بمفردها بالدائرة الانتخابية، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي لائحة تبنيها حتى الآن.
وخلال اجتماعٍ انتخابي، جرى الكشف عن هذا الأمر بشكل علني أمام عدد من الأشخاص، إذ قال أحد الذين يشاركون في تشكيل لائحة ضمن المجتمع المدني: "مفكرين حالن بدن يشتروا الناس بغالون زيت".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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