"كرتونة الاعاشة" تدخل في دوّامة "المحسوبيات"

تحدثت اوساط مطّلعة في إحدى البلديات الكبرى عن أن الخدمات المعيشية المقدّمة لصالح البلدية من قبل أحد رجال الاعمال المعروفين توزّع وفق منطق "المحسوبيات".

وفي التفاصيل، فإنه بعد ان تقدّم احد الموظفين بالطلب من رئيس البلدية "لكرتونة اعاشة" نظراً للظروف المعيشية القاهرة، أتاه الردّ من احد المسؤولين: "قدّم عند حدا من المرشحين" ليتبيّن فيما بعد أن البلدية قامت بتوزيع "الاعاشات" على قاعدة "اللي إلنا" من الموظفين والعائلات المقرّبة من الرئيس واعضاء المجلس، ما أثار غضب بعض الموظفين "المضطرين" والعمال المياومين الذين هم اكثر حاجة لهذه المساعدة في ظل الصعوبات الحياتية.