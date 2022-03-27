المازوت بـ50 ألف ليرة.. كيف ذلك؟

بعد الارتفاع الكبير في سعر المازوت، لم تعد بعض العائلات قادرة على شراء هذه المادة للتدفئة.

وبعد فترة نشطت فيها تجارة غالونات المازوت، لوحظ أنّ بعض المواطنين يقصدون محطات المحروقات ويطلبون تزويدهم بالمازوت بقيمة 50 ألف ليرة، ما يعني حوالى ليترين.