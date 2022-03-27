لبنان

سعر "حلاوة الجُبن" في لبنان يرتفع بقوة قبل رمضان.. إليكم السعر!

Lebanon 24
27-03-2022 | 02:45
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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أوقفت بعض محال الحلويات قبول دفع الزبائن بالبطاقات المصرفية.
 
كذلك لوحظ ارتفاع في أسعار الحلويات، حيثُ وصل سعر كيلو "حلاوة الجبن" الى 300 ألف ليرة في أحد المحال.
 
 
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حلاوة الجبن

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