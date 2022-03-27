صوت انفجار في طرابلس.. ماذا حدث فجراً؟

ألقى مجهولون، فجر اليوم الأحد، قنبلة في محلة شارع سوريا - التبانة في طرابلس وفروا إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ صوت انفجار القنبلة سُمع في أرجاء منطقة التبانة والجوار.