لبنان

"المعلومات" توقف مروجي مخدرات.. وما ضُبط بحوزتهم غير متوقع!

Lebanon 24
27-03-2022 | 03:54
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدّرات من داخل إحدى الشقق السكنية في عرمون.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من معرفة مكان الشّقة وهويّات ثلاثة مروّجين، وهم كل من اللبنانيين:

م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٨)

أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩١)

ع. و. (من مواليد عام ١٩٨٨)

وتبيّن أنه يوجد بحق الأول خلاصتي حكم بجرم مقاومة سلبية وعدم نقل هوية.

بتاریخ 20-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت إحدى دوريات الشّعبة الشّقة، حيث جرى توقيف اثنين في داخلها. وتزامناً، أوقف المشتبه به الثّالث في محلّة السبتية من قِبَل دورية أخرى.

بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزة الأوّلَين: /20/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /10/غ، و/11/ حقنة تُستخدم في تعاطي المخدّرات، كميّة أظرفة فارغة ومبلغ مالي.

بتفتيش الشّقة، تم ضبط كمية من متفجرات الـ "TNT" زنتها حوالي /5،585/غ. ورمّانة يدوية، وأربع صواعق، وذخائر حربية، جميعها قديمة العهد ومخزّنة منذ أكثر من /20/ سنة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن من داخل الشقة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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