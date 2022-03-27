الراعي: حذار من نقل البلاد إلى نظام بوليسي

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّنا "نقف أمام حالة القضاء المحزنة"، متسائلاً: "أين القضاة ليحمون الجسم القضائي.. هل الهدف من هذه الإجراءات الصارمة هو تطيير الانتخابات النيابية وعدم إجرائها في موعدها؟".

وفي كلمة له خلال عظة الأحد، شدد الراعي على عدم التفكير بتأجيل الانتخابات أو تطييرها، داعياً رئيس الجمهورية المقبل إلى انتشال لبنان من المحاور، وقال: "لبنان ليس ملكاً لأحد".

وتوجّه الراعي إلى المسؤولين بالقول: "ماذا تفعلون لتقصّروا هذا الليل الحالك الظالم، ونتساءل، أما لليل الازمات والفتن والاحقاد أن ينجلي؟ أما لتسيّب الحدود والجمارك والفلتان الامني أن ينجلي؟، أما للفقر والجوع والبطالة أن ينجلي، أما لليل القضاء الانتقائي والانتخابي والسياسي أن ينجلي؟".

وأضاف: "أما لتجميد التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت أن ينجلي، ولليل الخروج عن الدولة أن ينجلي، ولليل ضرب المؤسسات الاساسية والمصارف أن ينجلي؟ إلى متى أيها المسؤولون، تمعنون في قهر شعبنا، وتمنعونه في التعبير والشكوى والمعارضة".

وختم: "حق التعبير عن الرأي يولد مع الانسان، حذار من المس به، ونقل البلاد إلى نظام بولوسي، وأساليب لا تشبه لبنان والتمادي في القمع، يؤسس لانتفاضة شعبية".