لبنان

بعد الطقس المتقلب.. الحرارة تعاود الارتفاع!

Lebanon 24
27-03-2022 | 04:12
A-
A+
Doc-P-935751-637839768479086471.jpg
Doc-P-935751-637839768479086471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أمطار ليل أمس، يعود الاستقرار الكلي اليوم ويستمر طيلة الاسبوع مع ارتفاع الحرارة لتصبح حول المعدلات ثم فوقها اواخر الاسبوع المقبل، نتيجة المرتفع المداري الذي سيبدأ بالتأثير على المنطقة ويترافق مع رياح جافة ويؤدي الى استقرار بالاحوال الجوية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٨ درجة بقاعا بين ٣ و  ١٥ درجات  وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجات.

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : جنوبية شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي يرتفع ويسجل ١٠٢٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاثنين : مستقر مشمس والحرارة مستقرة نسبياً لتعود وتكمل ارتفاعها خلال الاسبوع وتتراوح بين ١٠ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الثلاثاء : مستقر وجاف مع انخفاض الرطوبة السطحية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٥ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website