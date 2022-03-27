ترقّبوا موجة الحر التي ستضرب لبنان.. إليكم موعدها

حذرت بلدية فنيدق في بيان، "السكان والمزارعين في محاذاة الأودية وعلى مجاري الأنهر والجداول ولا سيما الذين تعدوا على مجاري المياه المعتادة، من تشكل السيول الجارفة، إذ أفيد عن موجة حر قوية ستضرب لبنان ابتداء من بعد غد الثلثاء وتشتد الجمعة في الأول من نيسان المقبل، وتبلغ ذروتها أيام 3 و4 و 5 و 6 نيسان بأجواء صيفية حارة بامتياز".ولفتت إلى أن "هذه الموجة الحارة ستؤدي حتما الى سرعة ذوبان الثلوج المتراكمة على قمم الجبال والسفوح وتتحول الى سيول وفيضانات جارفة في الأودية والأراضي المنخفضة".