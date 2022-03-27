وزارة الصحة تطلق تطبيق صحتنا غدا

تطلق وزارة الصحة بالشراكة مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي "تطبيق صحتنا" برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض وحضوره، التاسعة والنصف من صباح غد الاثنين في الوزارة - بئر حسن - قاعة المحاضرات الطابق الرابع.هذا التطبيق يساعد الأهل ومقدمي الرعاية على الاطلاع على تحصين أطفالهم وضمان متابعتهم الدائمة لمواعيد اللقاحات الروتينية الأساسية المقبلة، وفقا للروزنامة الوطنية للقاحات.