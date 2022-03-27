ميقاتي يواصل لقاءاته في قطر.. اجتماعاتٌ مهمة مع وزراء من مختلف الدول

واصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لقاءاته في قطر، في اليوم الثاني لمشاركته في"منتدى الدوحة".

وقد إستقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد طلب رئيس الحكومة من الوزير الجزائري نقل تمنياته الى الحكومة الجزائرية باعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، وذلك في اطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

كما إستقبل الرئيس ميقاتي وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، ثم المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي.

واستقبل رئيس الوفد الايراني الى" منتدى الدوحة" وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.

وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه وبحث معه مسار الاتفاق المتعلق بين لبنان وتوتال للتنقيب عن النفط الغاز في المنطقة رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية، والعراقيل التي تؤخر بدء التنقيب.

كما تطرق البحث الى موضوع قرار لبنان اجراء مناقصة لاستدراج عروض لانشاء محطة لتسييل الغاز في الزهراني.

الاجتماع مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة

اللقاء مع وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد

اللقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي

اللقاء مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي