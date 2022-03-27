هبة المانية من جمعية "مساندة الشرق"... اليكم التفاصيل

أعلن ممثل جمعية مساندة الشرق في لبنان (orient helfer) الدكتور نبيل حداد، التالي:

أن الهيئة العليا للاغاثة وبالتعاون مع الجمعية ستقوم بتسليم سيارتي إسعاف كاملتي التجهيزات الحديثة الى مركزي الدفاع المدني في حراجل- كسروان وعمّيق – البقاع الغربي، وسيارة حديثة جدا لإطفاء الحرائق مزودة بسلّم لولبي متحرك للتمكن من إطفاء الحرائق في المباني العالية.

تقديرا للجهود المتواصلة التي يبذلها الدفاع المدني اللبناني وفوج الاطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء خدمة للمواطنين اللبنانيين في هذه الظروف الشديدة الصعوبة التي تمر بلبنان.

وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 29 آذار الجاري في مرفأ بيروت مدخل المنطقة الحرة بحضور سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل، أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس الجمعية كريستيان سبرينغر وممثل الجمعية في لبنان الدكتور نبيل حداد.