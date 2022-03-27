أبو فيصل وقّع كتابه "عن لبنان لماذا أكتب؟" وريع التوقيع للصليب الأحمر

لمناسبة عيد الأمهات، وفي حفل وطني ديني ومدني جامع، وقّع رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل كتابه المؤلف من جزئين بعنوان " عن لبنان... لماذا أكتب؟" في قاعة أختمار في مبنى " غاردينيا غران دور الإقتصادية في زحلة.

يُشار الى أن الكتابين يتضمنان نصوصاً تحاكي الواقع اللبناني بكل أوضاعه وتلاوينه وأزماته المتناسلة على الصعد كافة، وتتميز كتابة النصوص فيه بأسلوب سهل ومحفّز لقراءة جاذبة توصل رسالة الكاتب الهادفة الى تسليط الضوء على معاناة شعب يقف على حافة الإنهيار والإذلال، بعد أن قضت السياسات المتعاقبة في تاريخه الحديث على كل حلم مشروع بوطن سيد ومستقل وزاهر لأبنائه.

يُشار الى أن ريع الكتاب الذي وزّع مجاناً خلال حفل التوقيع خُصص للصليب الأحمر اللبناني تقديراً لدوره المقدام الذي يضطلع به في خدمة المواطنين على مساحة كل الوطن على الصعيد الصحي.