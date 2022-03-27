مجهول الهوية عُثر عليه في أحد شوارع محلة بدارو.. هل من يتعرّف إليه؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة رجل مجهول الهويّة عثر عليه بتاريخ 26-03-2022 في أحد شوارع محلّة "بدارو"، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه، وهو غير قادر على تحديد مكان اقامته.لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه إبلاغهم الحضور إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 611019-01