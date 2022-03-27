لبنان

بسام أبو زيد رئيسا لنادي الصحافة

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:06
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شهد نادي الصحافة اليوم انتخابات على منصب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وقد شارك في الانتخابات ٦٤ عضوا من المنتمين للنادي والذين سددوا إشتراكاتهم،وجرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية وتنافس ودي واستمرت من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة من بعد الظهر.

وقد فاز بمنصب الرئيس الزميل بسام أبوزيد ب ٥٦ صوتا في مقابل خمسة أصوات للزميلة ريتا واكيم الحاج.

وفاز في عضوية الهيئة الإدارية كل من سعد الياس ٥٥ صوتا،ألبير شمعون ٥٤،أنطوان مراد ٥٤،مارلين حداد ٥٠ صوتا،وليد عبود ٤٩،عماد عاصي ٤٨،جان فغالي ٤٨ ندى حمزة ٤٧،باسل الخطيب ٤٣ وريما خداج ٤٠ صوتا التي خرقت اللائحة فيما نالت رانيا سواح ٣٥ صوتا.
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