لبنان

قانصوه أعلن عزوفه عن الترشح في دائرة بعلبك الهرمل

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:35
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أعلن رئيس اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الوزير السابق عاصم قانصوه عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابة عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل، وقال في بيان: "كنت قد ترشحت عن المقعد الشيعي لدائرة بعلبك الهرمل للانتخابات النيابية المقبلة، التزاما مع نهج المقاومة في الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الصهيوني وحليفه العصابات التكفيرية، مع الاشارة الى ان الترشح كان تعزيزا لحضور الحزب واستعادة لدوره البرلماني والديمقراطي، ومع التأكيد على العلاقة التحالفية مع المقاومة جنبا الى جنب مع سوريا بشار الاسد، وذلك لاتمام الانتخابات النيابية وتحقيق البرنامج الحقيقي المطلوب، والذي تعبر عنه اللائحة التي ستشكل ويعلن عنها قريبا، فإنني أعلن عزوفي عن الترشح واطلب من الرفاق في الحزب والاصدقاء والمحبين من ابناء منطقة بعلبك الهرمل المشاركة والتصويت للائحة المدعومة من المقاومة".
 
ووجه "تحية تقدير لسيادة الدكتور الرئيس بشار الاسد ولسيد المقاومة السيد حسن نصرالله لتحقيق اهدافنا في حماية لبنان والامة العربية".
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