لبنان

رمزي الشحيمي يعلن عزوفه عن الترشح

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:48
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أعلن المرشح عن المقعد السني في دائرة زحلة والبقاع الاوسط رمزي الشحيمي، في بيان عزوفه عن استكمال الترشح. وقال مخاطبا اهالي البقاع:
"أهلي أبناء بلدتي سعدنايل والبقاع الاوسط وفي مدينة زحلة، لما كنت قد عزمت على الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد السني في دائرتي، وكلي أمل بالتغيير والخروج من رتابة التمثيل البرلماني لأحزاب السلطة التي عملت وتعمل على ضرب طموح الشباب، قررت اليوم بعد التشاور مع أهل بلدتي ومنطقتي ومن ساندوني ووقفوا الى جانبي لأن اترشح، وبعد وضوح المشهد العام في تشكيل اللوائح وآليتها المستنسخة عن السلطة وأحزابها، والبعض منها مدفوع لتشكيلها بهدف ضعضعة "الكتلة السنية" الناخبة".

وتابع: "ولأنني لا أقبل أن يكون المكون السني إلا حليفا وشريكا أساسيا في تشكيل اللائحة، كما ولا نقبل أن نكون ملحقين بأحد، ايضا كنت رفضت العديد من الاقتراحات في تشكيل لائحة لا أنسجم مع مكوناتها في بيئتي، ومن أجل منع شق البيت الواحد ومنع تشتت الصوت السني وتوزعه على العديد من اللوائح، التي لا تنفع سوى تحالف الأحزاب وتأمين حواصل اضافية لها وزيادة مقاعدها، من هذا المنطلق قررت عدم استكمال ترشحي، وذلك لصالح أهلي ووحدة البيت السني".
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