لبنان

ميقاتي يختتم زيارته الى قطر بلقاء المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي وابناء الجالية

Lebanon 24
27-03-2022 | 08:58
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إختتم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي زيارته الى قطر باجتماع عقده مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عشية وصول وفد رفيع من الصندوق الى بيروت غدا لاستكمال البحث مع الحكومة  في برنامج التعاون الاصلاحي مع لبنان.

كما استقبل الرئيس ميقاتي طاقم السفارة اللبنانية في قطر برئاسة السفيرة فرح بري ونوّه بجهودها في تعزيز التعاون بين لبنان وقطر ورعاية ابناء الجالية اللبنانية.
وإستقبل الرئيس ميقاتي أيضا وفدا من الجالية اللبنانية في قطر واطلع على أحوالهم.
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