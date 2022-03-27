الامارات العربية تمنح لور سليمان الاقامة الذهبية

منحت دولة الامارات العربية المتحدة مستشارة وزارة الاعلام اللبنانية الاعلامية لور سليمان الإقامة الذهبية.وشكرت سليمان "الإمارات دولة وحكامًا على التّكريم" .وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"أشكر دولة الامارات دولة وقيادة على التكريم الذي لقيته في دولة الامارات وعلى منحي الاقامة الذهبية عن فئة رواد الاعمال وأصحاب المواهب، ويحز في نفسي أن تكرمني الامارات والمسؤولون في بلدي يدفعون بالمواهب والطاقات الى ترك لبنان والهجرة".وختمت سليمان:"إن دولة الامارات تمنح الامل للبنانيين رغم الالم الذي نعيشه".يذكر أن سليمان حصلت على الاقامة الذهبية بعدما تم ترشيحها من دولة الامارات لنيل هذه الاقامة ضمن فئة رواد الاعمال وأصحاب المواهب.