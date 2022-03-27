لبنان

الامارات العربية تمنح لور سليمان الاقامة الذهبية

Lebanon 24
27-03-2022 | 09:02
A-
A+
Doc-P-935841-637839939731632782.jpg
Doc-P-935841-637839939731632782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منحت دولة الامارات العربية المتحدة مستشارة وزارة الاعلام اللبنانية الاعلامية لور سليمان الإقامة الذهبية.
وشكرت سليمان "الإمارات دولة وحكامًا على التّكريم" .
وقالت  عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"أشكر دولة الامارات  دولة  وقيادة على التكريم الذي لقيته في دولة  الامارات  وعلى منحي الاقامة الذهبية عن فئة رواد الاعمال وأصحاب المواهب، ويحز في نفسي أن تكرمني الامارات والمسؤولون في بلدي  يدفعون بالمواهب والطاقات الى ترك لبنان والهجرة".     
وختمت سليمان:"إن دولة الامارات تمنح    الامل  للبنانيين رغم الالم الذي نعيشه". 
يذكر أن سليمان حصلت على الاقامة الذهبية بعدما تم ترشيحها من دولة الامارات لنيل هذه الاقامة ضمن فئة رواد الاعمال وأصحاب المواهب.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website