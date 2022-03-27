خليل من عديسة: ثابتون على خطنا

أقامت اللجنة الانتخابية في المنطقة الرابعة- إقليم الجنوب، لقاء سياسيا مع المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة النائب علي حسن خليل، بحضور قيادات حركية وفاعليات وحشد من أهلي بلدة العديسة.

ودعا خليل في كلمته إلى "الاستعداد للانتخابات النيابية للتعبير عن اننا ثابتون على خطنا، ولن نتراجع عن كل الشعارات وكل الفعل الذي امن لهذا الوطن قوته وعزته"، وقال: "عديسة هي واحدة من البلدات التي تشهد على عمق الصراع التاريخي المفتوح مع العدو، وهي ضحت وقاومت وصمدت وتحمل ابناؤها الكثير من اجل عزة هذا الوطن وكرامته".