لبنان

هاشم: مطمئنون لخيارات شعبنا في الجنوب

Lebanon 24
27-03-2022 | 09:22
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال جولات له في شبعا وقرى المنطقة، أن "الانتخابات استحقاق طبيعي، إلا أن الظروف وبعض الرهانات والارتباطات تريد منه محطة لتغيير معادلات وطنية، قامت على ثوابت راسخة حمت الوطن وحفظت كرامته وسيادته، وأساسها نهج المقاومة وخيارها". ورأى أن "الاستحقاق سيكون محطة سياسية ليعبر اللبنانيون عن إرادتهم وخياراتهم، ونحن مطمئنون لخيارات شعبنا على امتداد مساحة الجنوب، وهم الذين دفعوا الكثير من التضحيات، من شهداء وجرحى وآلام وصبر وظلم، ليبقى لبنان وطن الكرامة والسيادة، وسيكون 15 أيار يوما لتأكيد خياراتهم الوطنية".
 
وشدد على "ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها في متابعة القضايا المعيشية والحياتية، بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وانعكست سلبا على كل المتطلبات اليومية لحياة الناس، ولاننا على أبواب مناقشة اقتراح الكابيتول كونترول، سنبقى على انحيازنا لحقوق المودعين، وهي حقوق مقدسة ولا يجوز تحت أي ذريعة أو تهويل أن يدفع المودع الخسائر التي تسببت بها السياسات الخاطئة للحكومات والمصارف".
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