17
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وديع الخازن: حان الوقت للكف عن المزايدات وإيجاد حلول إنقاذية
Lebanon 24
27-03-2022
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نبه الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، الى أن "البلاد لا تستطيع الاستمرار في ظل التراشق بالتهم بين الفرقاء السياسيين عشية الانتخابات النيابية المرتقبة"، معتبرا أن "مشهد تقاذف المسؤوليات، كل باتجاه الآخر، لا يطمئن ولا يبعث على الأمل في إجرائها ضمن موعدها المحدد"، وتساءل: "هل في هكذا ظروف تتم انتخابات شفافة، ديمقراطية، تؤسس لمرحلة جديدة توقف هذا الانهيار القاتل، وصولا إلى تحقيق الاستقرار على الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية؟".
وشدد على انه "حان الوقت للكف عن المزايدات من قبل الجميع من دون استثناء، واعتماد مقاربات جديدة لكل الملفات الشائكة وإيجاد حلول إنقاذية تحاكي آلام الناس وتوفي بمتطلبات المجتمع الدولي".
ولفت إلى أن "إدارة البلاد وحمايتها من الفوضى تحتاج الى التضامن والتكافل بين المكونات السياسية، إلا أن الواقع يعطي صورة مختلفة عما هو مطلوب، بحيث نرى هذه المكونات يوما فصائل متحاربة، ويوما آخر أزواجا متحابين. من هنا وجب التحلي بالحكمة والرؤية الثاقبة قبل سقوط سقف الهيكل، حيث لا يعود ينفع الندم".
وختم الخازن: "لبنان لم يعد على سلم أولويات دول القرار نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا والنيران المشتعلة في اليمن وربما لاحقا لبنان، ناهيك عن الحرب الباردة المستجدة بين روسيا والولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي. فالمطلوب اليوم وبإلحاح من القادة السياسيين بأن يظهروا، ولو لمرة واحدة، أنهم عقلاء وعلى مستوى المسؤولية في إدارة شؤون الدولة والمواطن، وإلا فعلى لبنان واللبنانيين السلام".
تابع
الأكثر قراءة
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
15:56 | 2022-03-27
27/03/2022 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
12:19 | 2022-03-27
27/03/2022 12:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
11:08 | 2022-03-27
27/03/2022 11:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:29 | 2022-03-28
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد ظهر الاربعاء وميقاتي يلتقي منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون"
06:00 | 2022-03-28
أحلاف في المنطقة ضد ايران.. وحزب الله الى معركة ترسيخ الاغلبية
05:44 | 2022-03-28
لودريان من الدوحة: استتباب الأمن في لبنان يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات
06:24 | 2022-03-28
قرار عن النيابة العامة التمييزية بخصوص تحويل وشحن الاموال من مصارف الى الخارج
06:17 | 2022-03-28
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
05:49 | 2022-03-28
في هذه المنطقة... شبكة التوتر العالي تتعرض للسرقة
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
28/03/2022 13:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact