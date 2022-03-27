بلدية صيدا باشرت رفع النفايات من الشوارع

باشرت فرق الطوارىء في بلدية صيدا رفع أكوام النفايات من شوارع وأحياء في مدينة صيدا بعدما تكدست جراء توقف المقاول عن رفعها.

وتواصل فرق البلدية هذه العملية نهار غد أيضا.