لبنان

بلدية صيدا باشرت رفع النفايات من الشوارع

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:00
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باشرت  فرق الطوارىء في بلدية صيدا رفع  أكوام النفايات من شوارع وأحياء في مدينة صيدا بعدما تكدست جراء توقف  المقاول عن رفعها. 
وتواصل فرق البلدية هذه العملية نهار غد أيضا.
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صيدا

النفايات

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